Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Brand einer Firmenhalle in Bettenhausen: Keine Hinweise auf Brandstiftung

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere am 19.11.2021, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5077891 und die zuvor veröffentlichte Pressemitteilung).

Kassel-Bettenhausen:

Nachdem es am Freitagmittag gegen 13 Uhr zum Brand einer Firmenhalle einer Autoverwertung in der Kasseler Lossestraße kam, haben sich die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo am Samstag einen ersten Überblick an der Brandstelle verschafft. Die bestehende Einsturzgefahr der betroffenen Halle hat die Ermittlungen vor Ort allerdings erheblich erschwert. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 300.000 Euro. Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Hinweise auf eine Brandstiftung liegen bisher aber nicht vor.

Ein 38-jähriger Anwohner aus einem angrenzenden Wohnhaus war am Freitagnachmittag von einem Rettungswagen wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation in ein Kasseler Krankenhaus gebracht worden. Weitere Personen waren durch den Brand nicht verletzt worden. Die Brandstelle bleibt weiterhin beschlagnahmt. In die andauernden Ermittlungen ist auch das Hessische Landeskriminalamt miteingebunden.

