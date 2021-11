Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Brand einer Firmenhalle in Bettenhausen: Löscharbeiten dauern an

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Wie bereits berichtet, ist es gegen 13 Uhr in der Lossestraße in Kassel-Bettenhausen zum Brand einer Firmenhalle gekommen (beachten Sie hierzu unsere um 13:40 Uhr veröffentlichte Erstmeldung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5077784). Bei dem betroffenen Gebäude handelt es sich um die Halle einer Autoverwertung. Die Löscharbeiten der Kasseler Feuerwehr dauern an. Der Brandort wurde weiträumig abgesperrt. Nach ersten Ermittlungen sollen sich in dem Brandobjekt keine Personen mehr aufgehalten haben. Zwei angrenzende Wohnhäuser mussten geräumt werden. Ein Anwohner erlitt nach bisherigen Erkenntnissen eine Rauchgasintoxikation. Der Mann wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Wegen des Einsatzes ist die Sandershäuser Straße zwischen Dresdener Straße und Agathofstraße derzeit gesperrt. Ortskundige werden gebeten, den Bereich zu umfahren.

Zur Brandursache und zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei können erst nach Abschluss der Löscharbeiten an der Brandstelle erfolgen.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561-910 1021

