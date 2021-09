Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Achtung Taschendiebe - Wer kann Hinweise geben?

Dormagen-Mitte (ots)

Am Donnerstag (09.09.), gegen 12:30 Uhr, wurde ein 78 Jahre alter Mann aus Dormagen beinahe das Opfer von Taschendieben. Beim Betreten des Rathauses am Paul-Wierich-Platz habe der Senior ein Ziehen an seiner Kleidung bemerkt, schilderte er. Als er sich daraufhin umdrehte, habe sich ein ihm unbekannter Mann entfernt, der zuvor versucht hatte, seine Geldbörse aus der Hosentasche zu stehlen. Der Unbekannte ging dann über die Castellstraße in Richtung Römerstraße und sei dort in Richtung Nettergasse abgebogen. Der mutmaßliche Taschendieb befand sich in Begleitung einer Frau.

Beschreibung: Der Mann war circa 40 bis 45 Jahre alt, etwa 160 bis 165 Zentimeter groß, hatte eine untersetzte Statur und trug einen Schnauzbart sowie eine Sonnenbrille.

Die Frau war circa 35 Jahre alt, etwa 160 Zentimeter groß und hatte ebenfalls eine untersetzte Statur. Bekleidet war sie mit einer hellen Hose, einem dunklen Oberteil, einem weißen Kopftuch und einer Sonnenbrille.

Die Polizei rät: Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. Noch mehr Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl gibt die Polizei auf ihrer Seite im Internet unter: polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell