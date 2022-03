POL-WAF: Beckum. Radfahrer kollidiert mit geparktem Pkw

Warendorf (ots) - Zwei unbekannte Männer haben am Montag (21.03.2022 gegen 14.00 Uhr) eine Schülerin an einer Bushaltestelle an der Warendorfer Straße vor dem St. Michael Gymnasium in Ahlen bedrängt. Der Fahrer eines zufällig vorbeifahrenden Pkw hielt an und sprach das Mädchen an, worauf sich die unbekannten Männer entfernten. Wir bitten den Fahrer des Pkw und ...

