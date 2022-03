POL-WAF: Ahlen. Unbekannte bedrängen Schülerin - Zeugen gesucht

Warendorf (ots) - Rückwärts anstatt vorwärts - weil ein 20-Jähriger am Montag (21.03.2022, 14.15 Uhr) an einer Ampel rückwärts gefahren ist, kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem anderen Pkw. Der Ahlener stand mit seinem Auto an einer Ampel am Konrad-Adenauer-Ring. Hinter ihm eine 39-jährige Frau aus Tönnishäuschen, ebenfalls im Auto. Als die Ampel umsprang, fuhr der 20-Jährige an - aus noch unklarer Ursache ...

mehr