Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Baumaschinen entwendet

Wegberg-Klinkum (ots)

Am Stoppenweg entwendeten unbekannte Täter Baumaschinen und Baustellenradios aus einem Neubau. Um sich Zutritt zum Gelände zu verschaffen, hatten die Täter offenbar ein Loch in einen Bauzaun geschnitten. Die Tat ereignete sich zwischen 17.30 Uhr am Montag (10. Januar) und 16.30 Uhr am Dienstag (11. Januar).

