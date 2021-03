Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Unbekannter bricht Briefkästen auf

Lingen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagabend an der Schwedenschanze, an der Thüringer Straße und an der Rheiner Straße zahlreiche Briefkästen aufgebrochen. Ob er Beute machen konnte ist bislang unklar. Gegen 19.30 Uhr haben Zeugen einen Mann in Höhe der Schwedenschanze 41 und 43 beobachtet, der als Täter infrage kommt. Er wird als etwa 25 bis 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß beschrieben. Er ist von schlanker Statur und hat mittelblondes Haar. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Jacke, einer blauen Hose und weißen Turnschuhen. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

