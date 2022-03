Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Pkw-Brand in Halle - vorsätzliche Brandstiftung

Warendorf (ots)

Bereits am Sonntag (20.03.2022, 18.30 Uhr) hat ein Auto in einer Halle an der Straße Lindenkamp in Beckum gebrannt.

Die Feuerwehr löschte den Brand komplett.

Polizeiliche Ermittlungen haben ergeben, dass das Auto vorsätzlich in Brand gesteckt wurde. Bei dieser vorsätzlichen Brandstiftung haben der oder die Täter einen älteren, nicht mehr zugelassenen Pkw angezündet und sind geflüchtet. Ansonsten ist in der weitestgehend leeren Halle eines ehemaligen Zementwerks kein weiterer Schaden entstanden. Die Ermittlungen zu dem/den Tatverdächtigen dauern an.

Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen in der Nähe geben oder hat den Einbruch in die Halle beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

