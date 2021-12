Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: Unbekannter Autofahrer fährt gegen Hauswand und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Schönau (ots)

Am Donnerstagabend gegen 21:15 Uhr verlor ein bisher unbekannter Audi-Fahrer die Kontrolle über sein Auto, als er von der Königsberger Allee in den Bromberger Baumgang fuhr. Er überfuhr die Radständer eines Kindergartens und prallte gegen dessen Hauswand. Laut Zeugenaussage sollen zwei männliche Personen an dem verunfallten Audi gestanden haben. Einer der beiden soll telefoniert, der andere mit seinem Mobiltelefon Bilder des Wagens gemacht haben. Anschließend seien beide Männer in Richtung Kattowitzer Zeile geflüchtet. Ob es sich hierbei um die Unfallverursacher handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen der Verkehrspolizei Mannheim. Der Audi wurde sichergestellt.

Die Verkehrspolizei bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise auf den Fahrer geben können, sich unter der Rufnummer 0621 174-4222 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell