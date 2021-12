Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schwerpunktkontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht und 3G-Regelungen in öffentlichen Verkehrsmitteln

Mannheim (ots)

Am Donnerstagabend führten die Verkehrspolizei Mannheim, die rnv sowie der Besondere Ordnungsdienst (BOD) der Stadt Mannheim gemeinsame Kontrollmaßnahmen zur Einhaltung der Maskenpflicht und der 3G-Regelungen im öffentlichen Personennahverkehr durch.

Zwischen 16 Uhr und 20 Uhr kontrollierten 54 Polizeibeamte, 14 Mitarbeiter der rnv und 6 Bedienstete des BOD in insgesamt 232 Bussen und Bahnen rund 3.800 Fahrgäste. Die Kontrollen erfolgten an drei stationären Kontrollstellen sowie mit rund 10 mobilen Kontrollteams im gesamten Stadtgebiet von Mannheim. Dabei wurden insgesamt 81 Personen angetroffen, die eine vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung nicht oder nicht ordnungsgemäß trugen. Die überwiegende Mehrzahl der betroffenen Fahrgäste zeigte sich nach eindringlichen aufklärenden Gesprächen einsichtig. Lediglich sechs Personen waren uneinsichtig und sehen nun einem Bußgeld entgegen. In 25 Fällen wurde gegen die 3G-Regeln verstoßen, welche zum überwiegenden Teil mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige geahndet werden mussten.

Darüber hinaus machten die Einsatzkräfte nachfolgende weitere Feststellungen:

- 62 Strafanzeigen wegen Erschleichens von Leistungen - 3 Strafanzeigen wegen Drogenbesitzes - 4 ausländerrechtliche Verstöße - 1 Anzeige wegen falscher Angabe von Personalien

An den Kontrollen war auch ein Urkundensachverständiger des Landeskriminalamts Baden-Württemberg beteiligt, der vorgelegte Ausweispapiere auf Fälschungsmerkmale überprüfte.

Insgesamt wurden die bestehenden Vorschriften der CoronaVO von der überwiegenden Mehrheit der Fahrgäste eingehalten. Die Maßnahmen stießen auf breite Zustimmung, insbesondere auch bei betroffenen Fahrgästen. Die schwerpunktmäßigen Kontrollen haben sich bewährt, weitere gleichartige Kontrollen des Polizeipräsidiums Mannheim gemeinsam mit seinen Kooperationspartnern sind bereits in Vorbereitung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell