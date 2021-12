Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Zusammenstoß zwischen PKW und Linienbus - Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag kurz vor 13 Uhr bog ein Linienbus von der Baiertaler Straße in die Ringstraße ein. Im Einmündungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Mercedes, welcher die Ringstraße in Richtung Heidelberger Straße befuhr. Durch den Unfall wurde der 68-jährige Mercedes-Fahrer leicht verletzt und vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Fahrgäste im Bus blieben unverletzt. Die genaue Unfallursache wird nun im Rahmen der Ermittlungen des Verkehrsdienstes Heidelberg geklärt. Der Einmündungsbereich und die betroffenen Straßen waren zur Unfallaufnahme und Beseitigung ausgetretener Betriebsstoffe mehrere Stunden gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 60.000 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, den Verkehrsdienst unter 0621/174-4111 telefonisch zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell