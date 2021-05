Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Weinähr - Geparkter Pkw beschädigt

Weinähr (ots)

In der Zeit von Donnerstag, den 29.04.2021 ca. 12:00 Uhr bis Freitag, den 30.04.2021 14:00 Uhr wurde ein geparkter Pkw in der Gemeindestraße Am Sonnenhang in 56379 Weinähr beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher verließ im Anschluss mit seinem Fahrzeug unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Bad Ems entgegen, Tel.: 02603 970-0 oder pibadems@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell