Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsgefährdung

Ludwigshafen - Friesenheim (ots)

Am 17.04.2022, gegen 21:20 Uhr, fiel einer Funkstreife auf der Brunckstraße in Fahrtrichtung L 523 in Ludwigshafen - Friesenheim ein PKW BMW auf, welcher mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr. An der Kreuzung zur Ammoniakstraße wechselte die Lichtzeichenanlage auf Rot. Nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichen auf eine Fahrspur nach rechts, konnte ein Zusammenstoß mit einem bereits wartenden Fahrzeug verhindert werden und der PKW kam mittig auf der Kreuzung zum Stehen. Anschließend konnte der 24-jährige Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei fielen mehrere nicht genehmigte Umbauten am Fahrzeug auf. Neben mehreren festgestellten Verkehrsordnungswidrigkeiten muss sich der Fahrzeugführer auch wegen einer Straftat der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Zeugen des Vorfalls, auch bereits im Vorfeld, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder der E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell