POL-LB: Aidlingen: Fiat-Lenker kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Brücke

Ludwigsburg (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 34 Jahre alter Fiat-Lenker, der am Mittwoch gegen 23.00 Uhr in der Hauptstraße in Aidlingen in einen Unfall verwickelt war. Der Mann befuhr die Hauptstraße in Richtung Deufringen, als er, vermutlich da er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand, nach links von der Fahrbahn abkam und im weiteren Verlauf mit einer Brücke kollidierte, die über die Aid auf ein privates Grundstück führt. Im Anschluss an die Kollision überschlug sich der PKW. Der 34-Jährige konnte den Fiat selbstständig verlassen. Anwohner betreuten den Mann bis der Rettungsdienst eingetroffen war, der ihn in ein Krankenhaus brachte. Der PKW musste geborgen und abgeschleppt werden. Freiwillig führte der Fiat-Lenker im Krankenhaus einen Drogenvortest durch, der positiv verlief. Aufgrund dessen musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

