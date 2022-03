Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Beamter wird bei Widerstand leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 10:00 Uhr wurde ein Beamter des Polizeirevier Vaihingen an der Enz durch Widerstandshandlungen einer 32-jährigen alkoholisierten Frau leicht verletzt. Die polizeibekannte Frau, die sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, begab sich zum Polizeirevier Vaihingen an der Enz. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes sollte sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Da sie sich gegenüber der Maßnahme renitent zeigte, musste der Transport durch Beamte des Polizeireviers begleitet werden. Im Zuge dessen trat die 32-Jährige nach einem Polizeibeamten und verletzte diesen leicht.

