Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf/Gäufelden: vermehr Kupferdiebstähle festgestellt

Ludwigsburg (ots)

Etwa seit Mitte März registriert der Polizeiposten Gäu vermehrt Kupferdiebstähle in Gäufelden und insbesondere in Bondorf. In der Nacht von Montag, 14. März, auf Dienstag, 15. März, trieben unbekannte Dieb in der Schul- und der Hauptstraße in Gäufelden-Tailfingen ihr Unwesen. Sie demontierten die Kupferfallrohre von vier Gebäuden. In derselben Nacht schlugen vermutlich dieselben Täter auch im Baumgartenweg in Bondorf zu. Sie entwendeten einen als Pflanzgefäß genutzten Kupferkessel, der sich auf einem Privatgrundstück befand, sowie fünf Fallrohre samt Nebenanschlüssen, die am Kindergarten angebracht waren. Im Laufe des vergangenen Wochenendes, 19. bis 21. März, wurden Fallrohre von Garagen im Öhlisbrunnenweg und im Unterer Uffhofenweg gestohlen. Darüber hinaus waren Diebe auch auf dem Gelände des Pumpwerks in der Wolfenhauser Straße tätig. Sie durchtrennten zunächst den das Gelände umgebenden Maschendrahtzaun. Anschließenden demontierten und entwendeten die Unbekannten die Kupferdachrinne sowie Fallrohre. Diese Tat wurde ebenfalls am 21. März festgestellt. Der Gesamtwert des Diebesguts dürfte sich auf mehr als 4.000 Euro belaufen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gäu, Tel. 07032 95491-0, zu melden.

