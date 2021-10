Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bundespolizisten geschlagen und Widerstand geleistet

Stuttgart (ots)

Ein 36-Jähriger hat am vergangenen Freitagabend (22.10.2021) in einem ICE in das Gesicht eines Bundespolizisten geschlagen und Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen geleistet. Gegen 21:15 Uhr befand sich eine Streife aufgrund eines anderen polizeilichen Sachverhaltes im abfahrbereiten Fernzug in Richtung München, wo den Beamten durch im Gang abgestelltes Gepäck der Durchgang erschwert wurde. Als der Inhaber dazu aufgefordert wurde, das Gepäck ordnungsgemäß zu verstauen und den Fluchtweg freizuhalten, reagierte er sofort verbal aggressiv und lautstark gegenüber den Polizeibeamten und weigerte sich, das Gepäck zu entfernen. Bei einer darauffolgenden Personenkontrolle konnte zudem festgestellt werden, dass der 36-Jährige ein Messer mit 12 cm langer Klinge am Hosenbund mit sich führte. Als dieses durch einen Beamten sichergestellt wurde, reagierte der deutsche Staatsangehörige immer aggressiver, weshalb ihm durch den Zugbegleiter der Deutschen Bahn ein Fahrtausschluss ausgesprochen wurde. Diesem kam der aggressive Mann ebenso wenig nach wie einem anschließenden Platzverweis der Beamten, weshalb dieser schließlich mit unmittelbarem Zwang durchgesetzt werden sollte. Hierbei schlug der Tatverdächtige in das Gesicht eines Bundespolizisten und leistete heftigen Widerstand gegen die Maßnahmen, weshalb er mit Unterstützung einer weiteren Streife zu Boden gebracht, gefesselt und zum Revier verbracht wurde. Durch den Angriff erlitt der Polizeibeamte ein Hämatom an der Lippe sowie eine Schürfwunde am Unterarm. Der 36-Jährige erlitt ebenfalls leichte Schürfwunden, verweigerte jedoch eine ärztliche Behandlung. Nach den darauffolgenden polizeilichen Maßnahmen beruhigte sich der Mann allmählich, weshalb er wenig später auf freien Fuß gesetzt werden konnte. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

