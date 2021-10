Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Geschädigte gesucht: In S-Bahn getreten und geschlagen

Stuttgart (ots)

In einer S-Bahn der Linie S1 ist es am gestrigen Sonntagmorgen (24.10.2021) durch einen 23-Jährigen zu einer Körperverletzung zum Nachteil mehrerer Reisender gekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand soll ein 23-jähriger deutscher Staatsangehöriger gegen 06:00 Uhr im Zug Richtung Herrenberg offenbar wahllos Reisende beleidigt, geschlagen und getreten haben. Ein mitfahrender Mitarbeiter der Deutschen Bahn konnte gemeinsam mit dem Triebfahrzeugführer den aggressiven Mann am Haltepunkt Stuttgart-Universität aus der S-Bahn verbringen und bis zum Eintreffen der Bundespolizei festhalten. Während der Sachverhaltsaufnahme und Befragung der Zeugen konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass die mutmaßlichen Geschädigten bereits nicht mehr vor Ort waren. Die Geschädigten sowie etwaige weitere Zeugen des Vorfalls werden daher gebeten, sich bei der ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711 870350 zu melden.

