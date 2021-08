Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Motorradfahrer und Beifahrerin verletzt

Dierbach (ots)

Am 13.8.21, gg. 17:00 Uhr befuhren ein landwirtschaftlicher Schlepper und ein Motorrad die Kreisstraße 24 von Dierbach in Richtung Vollmersweiler. Als die Strecke frei war, wollte der hinten fahrende 33 Jahre alte Motorradfahrer den Schlepper überholen. Dieser bog jedoch plötzlich nach links ab. Der Motorradfahrer bremste und wich aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei stürzte er und schlitterte über den Asphalt. Er und seine 27 Jahre alte Mitfahrerin wurden dabei leicht verletzt und mit Schürfwunden ins Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstanden Sachschaden von ca. 5000.- EUR. Eine Überprüfung ergab, dass an dem Schlepper der Fahrtrichtungsanzeiger nicht funktionierte.

