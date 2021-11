Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Einbruch in Discounter an der Wehrstraße

Ennepetal (ots)

In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte die Eingangstür eines Discounters an der Wehrstraße auf. Die Unbekannten öffneten gewaltsam die Schiebetüren der Eingangstür und gelangten so in den Verkaufsraum. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Diebe eine unbekannte Anzahl an Zigarettenpackungen. Hinweise auf die Diebe gibt es bislang keine.

