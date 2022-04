POL-PPRP: Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher

Ludwigshafen - Stadtmitte (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, gegen 06:20 Uhr, gerieten zwei Männer in der Bgm.-Hoffmann-Straße in Ludwigshafen in Streit. Als die Männer aus Mannheim zunächst mit den Fäusten aufeinander eingeschlagen haben, zog einer der beiden, ein 32-jähriger Mann, ein Messer und verletzte seinen Kontrahenten am Ellenbogen, sodass dieser ärztlich versorgt werden musste. Ein durchgeführter ...

