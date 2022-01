Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht/ Spiegel abgefahren

Einbeck (ots)

Einbeck (TMü)

37574 Einbeck, Köppenweg 39

MO., 03.01.2022, 10.00 Uhr bis DI., 04.01.2022, 10.00 Uhr

In der Zeit vom Montag, 03.01. - Dienstag 04.01.20200 jeweils 10.00 Uhr wurde in Einbeck, Köppenweg 39 an einem geparkten Pkw Honda City, grau, der linke Außenspiegel durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer abgefahren. Dieser entfernte sich aber ohne die Schadensregulierung einzuleiten.

Anhand des vor Ort aufgefundenen rechten Spiegelglases des Verursachers konnte dieser eingegrenzt werden.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang einen Skoda City Go oder VW Up, welcher ein fehlendes Spiegelglas und ggf. auch eine beschädigte Spiegelkappe rechts hat.

Der Geschädigten ist ein Schaden von ca. 400 Euro entstanden.

Mögliche Zeugen, die Hinweise auf einen solchen beschädigten Pkw geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck, Tel: 05561-949780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell