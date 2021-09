POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.09.2021 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis --- "Aktion Sicherer Schulweg" - Unterwegs mit dem "Kleinen Zebra"

Polizeipräsidium Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn vom 22.09.2021

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim. "Aktion Sicherer Schulweg"- Unterwegs mit dem "Kleinen Zebra" - Verkehrserziehung an der Grundschule am Schloss -

Im Rahmen der "Aktion Sicherer Schulweg" wurde am Dienstagvormittag die Sporthalle der Tauberbischofsheimer Grundschule am Schloss zur Bühne für eine Theatervorführung für die Schülerinnen und Schüler der 1. Klassen. "Das kleine Zebra", gespielt von der Heidelberger Schauspielerin Nathalie Wirth, war Hauptakteur des Mitspiel-Theaterstücks. Es hatte sich in der großen Stadt verlaufen und fand nicht mehr nach Hause zu seinem Zirkus. Die Erstklässler wussten sofort Rat. Die Polizei musste her. Lauthals riefen sie nach Polizeikommissarin Sabine Hönninger vom Referat Prävention der Polizei Heilbronn, die dem kleinen Zebra natürlich sofort zu Hilfe kam. Gemeinsam mit den Kindern bekam das Zebra so die Grundregeln im Straßenverkehr beigebracht. Musikalisch begleitet, wurden die wichtigsten Verkehrsregeln gelernt. Mit jeder Menge Spaß wurde den jungen Verkehrsteilnehmern spielerisch die Botschaft vermittelt, wie wichtig es ist, beim Überqueren der Fahrbahn Vorsicht walten zu lassen. Auch am Zebrastreifen und an der Fußgängerampel müssen Fußgänger Regeln beachten. Es hat nicht lange gedauert und die Schülerinnen und Schüler waren voll im Stück integriert. Wer erlebt, wie sie nach kurzer Zeit lauthals schrien und aufpassten, dass das "kleine Zebra" nicht einfach auf die Straße lief, weiß, dass diese Form der Verkehrserziehung ihre nachhaltige Wirkung nicht verfehlt hat. Die Geschichte ging natürlich gut aus und das Zebra fand mit Hilfe der Polizei wieder zum Zirkus zurück.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell