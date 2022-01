Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Alkoholeinfluss Auto gefahren

Northeim (ots)

Northeim, Harztor, Mittwoch, 05.01.2022, 23.10 Uhr.

NORTHEIM (Wol) - Mit 1,31 Promille Pkw geführt - Führerschein sichergestellt.

Am Mittwoch wurde durch einen Verkehrsteilnehmer ein vor ihm fahrender Pkw VW gemeldet, welcher Schlangenlinien fuhr. Die Polizei Northeim konnte den Pkw an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Damm / Harztor feststellen und in der Straße Harztor eine Verkehrskontrolle durchführen.

Bei der Kontrolle wies die 23-jährige Fahrzeugführerin aus Osterode eine Atemalkoholkonzentration von 1,31 Promille auf.

Der Osteroderin wurde eine Blutentnahme entnommen. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell