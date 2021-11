Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.11.2021 mit einem Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Binau: Suche nach Vermisstem

Zahlreiche Einsatzkräfte beteiligten sich am Montag in Binau an der Suchaktion nach einem vermissten 53-Jährigen. Der Mann wurde zuletzt am Freitagnachmittag gesehen. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Mann in der Nähe der Guttenbach Schleuse in den Neckar stürzte und sich in einer hilflosen Situation befindet, wurde unter anderem mit einem Polizeihubschrauber und Booten nach ihm gesucht. Die Suche verlief bislang ergebnislos und dauert an. Der Vermisste ist rund 1,70 Meter groß, wiegt etwa 70 bis 80 Kilogramm, hat kurze graue Haare und trägt eine Brille. Zeugen, die Hinweise auf den Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

