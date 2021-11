Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.11.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Weikersheim: LKW beschädigt Hausecke - Zeugen gesucht

Eine Hausecke in der Weikersheimer Hauptstraße wurde vergangene Woche vermutlich von einem abbiegenden LKW beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Zwischen Montagnachmittag, 16 Uhr, und Dienstagnachmittag, 16 Uhr, bog wohl der Fahrer eines LKWs von der Badstraße nach links in die Hauptstraße ein und blieb dabei mit dem rechten Fahrzeugheck an der Hausecke des Gebäudes hängen. Dabei entstanden Schäden in Höhe von rund 500 Euro, die vom Verursacher allerdings nicht den Hausbesitzern oder der Polizei gemeldet wurden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Tauberbischofsheim: Auto auf Discounterparkplatz beschädigt

Eine unbekannte Person zerkratzte am Samstag einen VW, der auf dem Parkplatz eines Discounters in der Tauberbischofsheimer Pestalozziallee stand. Die Besitzerin hatte den Wagen gegen 15.15 Uhr auf dem Parkplatz vor der Fensterfront des Kassenbereichs geparkt. Als sie gegen 15.35 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass sowohl die rechte, als auch die linke Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden war. Zeugenhinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

B290/ Bad Mergentheim: Unfall mit 1,7 Promille

Mit knapp 1,7 Promille Alkohol im Körper prallte ein Autofahrer am Samstagabend auf der Bundesstraße 290 bei Bad Mergentheim gegen eine Straßenlaterne. Der 31-Jährige war gegen 22.30 Uhr in seinem Subaru von Neunkirchen in Richtung Edelfingen unterwegs, als der Wagen nach rechts von der Straße abkam und gegen die Laterne prallte. Das Auto wurde daraufhin zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo es schließlich mit Totalschaden stehen blieb. Weil Polizeibeamte bei der Unfallaufnahme Alkohol in der Atemluft des Mannes rochen, wurde er zum Alkoholtest gebeten. Dieser zeigte einen Wert von 1,7 Promille an, weshalb der 31-Jährige eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste. Der Subaru wurde abgeschleppt.

Wertheim: Opel auf großer Fahrt

Einen gehörigen Schrecken bekam am Sonntagnachmittag ein Tankstellenkunde in Wertheim. Der 26-Jährige hatte seinen Opel an einer Tankstelle in der Straße "Blättleinsäcker" betankt und war dann zum Bezahlen in den Verkaufsraum gegangen. Weil der Mann vermutlich vergessen hatte die Handbremse anzuziehen, rollte der Opel los, vom Tankstellengelände herunter und rückwärts die Zufahrt hinab. Der Wagen kreuzte die Landesstraße 2310, rollte weiter einen Abhang hinunter und blieb schließlich auf einer Wiese stehen. Auf seinem Weg touchierte der Wagen wie durch ein Wunder lediglich einen Fahrbahnteiler aus Beton. Der Sachschaden daran blieb minimal. Am Opel entstanden Schäden in Höhe von 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell