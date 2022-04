Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 34-jähriger mit Messer verletzt

Ludwigshafen - Stadtmitte (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 06:20 Uhr, gerieten zwei Männer in der Bgm.-Hoffmann-Straße in Ludwigshafen in Streit. Als die Männer aus Mannheim zunächst mit den Fäusten aufeinander eingeschlagen haben, zog einer der beiden, ein 32-jähriger Mann, ein Messer und verletzte seinen Kontrahenten am Ellenbogen, sodass dieser ärztlich versorgt werden musste. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei beiden ergab einen Wert von 1,3 Promille. Der 32-jährige Beschuldigte wurde auf die Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Hintergründe für die Tat sind nach derzeitigem Ermittlungsstand unklar. Gegen beide Beschuldigte werden Ermittlungen wegen Körperverletzung bzw. gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

