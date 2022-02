Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuerwehr bereitet sich auf Unwettereinsätze vor

Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven bereitet sich aktuell auf mögliche Unwettereinsätze vor. Bereits in der Nacht zum Donnerstag nimmt der Wind gemäß den bestehenden Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes in Böen bis auf Orkanstärke zu. Die Lage wird sich nach aktueller Einschätzung zunächst ab Donnerstagnachmittag leicht entspannen. Bereits am Freitag wird laut Vorhersage ein weiteres Orkantief für unsere Region erwartet. Die Einheiten des THW und der Freiwilligen Feuerwehr wurden vorinformiert, zusätzliche Einsatzmittel und zusätzliches Personal bei der Berufsfeuerwehr vorgeplant. Ein Stab zur Koordinierung einer möglichen Vielzahl von Einsätzen ist in Rufbereitschaft und kann jederzeit kurzfristig die Koordination der Unwettereinsätze übernehmen. Vorsorglich wird auch die Integrierte Regionalleitstelle Unterweser-Elbe personell verstärkt.

Hinweise für die Bevölkerung:

Achten Sie auf aktuelle Hinweise. Durch die Orkan- bzw. Sturmböen können Gegenstände durch die Gegend fliegen, Bäume entwurzeln und Dächer beschädigt werden. Halten Sie sich während der Unwetterlage möglichst nicht im Freien auf. Sichern Sie Ihre Gegenstände im Freien. Bei einer Vielzahl von Einsätzen wird die Feuerwehr Einsätze priorisieren müssen, Einsätze zur Menschenrettung haben hierbei höchste Priorität.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell