FW Bremerhaven: Feuerwehr Bremerhaven auf Sturmtief Nadia vorbereitet

Vom späten Samstagnachmittag bis zum frühen Sonntagmorgen zog das Sturmtief Nadia über Bremerhaven hinweg. Um auf eine erhöhte Anzahl an Einsätzen vorbereitet zu sein, besetzten ab dem Abend die ehrenamtlichen Kräfte der freiwilligen Feuerwehren der Stadt ihre Gerätehäuser. An der zentralen Feuerwache wurde vorsorglich ein kleiner Stab eingerichtet. Da die Feuerwehr Bremerhaven nur wenige Sturmeinsätze zu bewältigen hatte, wurden diese Maßnahmen gegen 21:00 Uhr zurückgenommen und der Stab in Bereitschaft versetzt. Von Samstagnacht 23:00 Uhr bis zum heutigen Sonntagmorgen musste die Feuerwehr Bremerhaven keine weiteren sturmbedingten Einsätze abarbeiten.

