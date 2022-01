Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Neue virtuelle Präsenz der Feuerwehr Bremerhaven. Einladung zum Rundgang durch die Leitstelle und Fahrzeughallen der Feuerwehr Bremerhaven.

Bremerhaven

Die Feuerwehr Bremerhaven kann ab sofort virtuell besichtigt werden. Zusammen mit der Firma 360-PRO aus Hannover wurden die Fahrzeughallen des Brandschutzes, des Rettungsdienstes und die Leitstelle mit der innovativen 360-PRO Technologie erfasst und ein digitaler Zwilling erstellt. Besucher können ab sofort am Computer oder Smartphone durch die Räumlichkeiten der Feuerwehr Bremerhaven gehen und die einzelnen Einsatzfahrzeuge sowie die Integrierte Regionalleitstelle Unterweser-Elbe besichtigen.

Durch ein einfaches klicken mit der Maus oder antippen mit dem Finger, kann der Besucher direkt in das Gebäude hineingelangen und sich dort im virtuellen Rundgang bewegen. An jedem Fahrzeug sind Informationen und sogar einige Videos der #Seestadtretter zu finden. Was sonst nur bei einer persönlichen Führung zu erkunden ist, kann nun jederzeit virtuell durchgeführt werden. In einem Rettungswagen und im Einsatzleitwagen können Besucherinnen und Besucher sogar "platz nehmen" und die Fahrzeuge von innen besichtigen. Auch können die Ausrüstungsgestände der #Seestadtretter erkundet werden.

"Aufgrund der derzeit anhaltenden notwendigen Einschränkungen im Rahmen der Pandemiebekämpfung und der dadurch ausgesetzten Wachführungen, bietet die Feuerwehr Bremerhaven den interessierten Bürgerinnen und Bürgern mit dem virtuellen Rundgang eine moderne und innovative Informationsplattform über die vorhandenen Einsatzfahrzeuge und Technik sowie exklusive Einblicke in die Integrierte Regionalleitstelle Unterweser-Elbe" sagt Sören Makel, unter dessen Leitung das Projekt im letzten Jahr gestartet wurde.

Den virtuellen Rundgang starteten Sie hier: https://my.mpskin.com/tour/feuerwehr-bremerhaven

Mehr Informationen über die Technologie finden Sie unter www.360-pro.de

