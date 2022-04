POL-PPRP: Mit 2,63 Promille Unfall verursacht

Ludwigshafen-Oppau (ots) - Am Samstag, den 16.04.2022, kam es zwischen 14:00 Uhr - 16:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Stützelstraße. Demnach beschädigte, nach ersten Ermittlungen, ein Fahrradfahrer den geparkten grauen Mercedes-Benz eines Anwohners. Es entstand Sachschaden am Mercedes in Höhe von 1500EUR. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle ...

