POL-VIE: Kempen: Körperverletzung - Opfer und Zeugen gesucht

Kempen (ots)

Am Montag gegen 22.20 Uhr hat eine Zeugin im Bereich Straelener Straße/Ecke Kerkener Straße eine Körperverletzung beobachtet. Sie habe gesehen, wie drei Männer auf einen Mann, der am Boden lag, eingetreten hätten. Anschließend seien die Männer in einem hellen Pkw geflüchtet. Alle drei hätten lange Jeans getragen, einer einen auffälligen weißen Pullover. Alle drei werden als dunkelhaarig beschrieben.

Allerdings konnten die eingesetzten Beamten weder die Tatverdächtigen noch das Opfer antreffen, als sie zum Einsatzort kamen. Deshalb suchen die Ermittler neben Zeugen für den Vorfall auch denjenigen, der dort am späten Montagabend zum Opfer geworden ist. Bitte melden Sie sich - als Zeuge oder Opfer - unter der Rufnummer 02162/377-0 bei den Ermittlern des KK Ost. /hei (631)

