Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen - Mitte (ots)

In Folge unzureichenden Sicherheitsabstands kam es am Samstagnachmittag, 16.04.2022, gegen 14:30 Uhr auf dem Beschleunigungsstreifen der Auffahrt zur B37 Fahrtrichtung Mannheim von der Bruchwiesenstraße in Ludwigshafen am Rhein kommend zum Auffahrunfall zweier PKW. Aufgrund der Gewährung des durchgehenden Verkehrs musste die vorausfahrende 36-Jährige verkehrsbedingt abbremsen, woraufhin der 38-Jährige Unfallverursacher ihr auffuhr. In Folge dessen wurde die 36-Jährige leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An beiden PKW entstand Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

