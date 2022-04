Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus PKW

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots)

Zwei zunächst unbekannte männliche Täter überstiegen in der Nacht zu Samstag, 16.04.2022, gegen 03:30 Uhr das Hoftor eines Einfamilienhauses in der Schwanengasse, 67067 Ludwigshafen am Rhein und entwendeten aus dem dort abgestellten PKW zwei Sonnenbrillen. Unmittelbar hiernach versuchten sie mit derselben Vorgehensweise ihren Erfolg bei einem Nachbaranwesen, scheiterten jedoch.

Der gesamte Tatablauf wurde durch die Eigentümerin der beiden entwendeten Sonnenbrillen beobachtet, welche einen entsprechenden Notruf mit Personenbeschreibung absetzte. Durch die sofort entsandten Einsatzkräfte konnten daraufhin wenig später zwei mit der Personenbeschreibung korrespondierende Personen in der Parallelstraße festgestellt und kontrolliert werden. Es erfolgte schließlich aufgrund des Auffindens der beiden Sonnenbrillen bei dem 18- und 21-jährigen Täterduo die vorläufige Festnahme zwecks weiterführender Maßnahmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell