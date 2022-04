Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrunken mit dem Pkw unterwegs

Ludwigshafen-Nord (ots)

Am Freitag den 15.04.2022 gegen 17:00 Uhr wurde ein Pkw-Fahrer gemeldet, welcher im Stadtteil Nord unterwegs sei und durch seine unsichere Fahrweise auffalle. Dieser konnte im Anschluss ermittelt und angetroffen werden. Der 57jährige Ludwigshafener räumte ein, mit seinem Fahrzeug unterwegs gewesen zu sein. Zu seinem Alkoholkonsum befragt, gab er an, nur geringe Mengen getrunken zu haben. Dem widersprach ein Atemalkoholtestergebnis von 1,67 Promille. Dem Pkw-Fahrer wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

