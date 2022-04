Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit schwerverletztem Kind

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots)

Erst mit einem Tag Verzögerung wurde ein Unfall gemeldet, welcher sich am Donnerstag den 14.04.2022 gegen 16:00 Uhr auf dem Dr.-Hans-Wolf-Platz in der Pfingstweide ereignet haben soll. Zur genannten Zeit habe das vierjährige Kind gemeinsam mit anderen anwesenden Kindern auf dem genannten Platz Fußball gespielt. Hier sei nun unvermittelt ein Radfahrer, laut Beschreibung ein 10 bis 12 Jahre alter Junge, mit seinem Fahrrad durch die spielende Gruppe gesteuert und mit dem Kindergartenkind zusammengestoßen. Dieses wurde zu Boden geschleudert und erlitt hierdurch eine Fraktur des Beines, diverse Hautläsionen, sowie Hämatome. Der Vierjährige musste in der Folge am Bein operiert werden. Der Unfallverursacher ist bislang unbekannt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621-9632222 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell