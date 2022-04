Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Radfahrer um Mountainbike beraubt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagnachmittag, dem 14.04.2022, gegen 16:15 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Mann mit seinem Mountainbike den Bereich des Durchgangs von der Lichtenberger Straße zum Berliner Platz in Ludwigshafen. Dort wurde er plötzlich und unvermittelt von einer männlichen Person gegen den Kopf geschlagen, wodurch der 58-Jährige von seinem Fahrrad zu Boden stürzte. Am Boden liegend konnte der Radfahrer noch sehen, wie eine weitere männliche Person das Mountainbike an sich nahm und damit in Richtung Zollhofstraße verschwand. Die andere Person flüchtete in Richtung Wredestraße. Durch den Schlag sowie den anschließenden Sturz zog sich der 58-Jährige leichte Verletzungen am Kopf und an der Hand zu; eine Hinzuziehung des Rettungsdienstes lehnte er jedoch ab. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den beiden Tätern verliefen bisher erfolglos. Diese werden wie folgt beschrieben: männlich, etwa 25 Jahre, kurze Haare, mit Jeans bekleidet. Weiteres ist nicht bekannt. Wenn Sie Zeuge der Tat wurden oder weitere Hinweise den Tätern geben können, werden Sie gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwighafen 1 in Verbindung zu setzten: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Beethovenstraße 36 67061 Ludwigshafen am Rhein 0621/963-2122 piludwigshafen1@polizei.rlp.de

