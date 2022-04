Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerfahrer nach Auffahrunfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, dem 14.04.2022, gegen 16:40 Uhr, befuhren eine 54-jährige Golf-Fahrerin und ein 63-jähriger Rollerfahrer hintereinander die Maudacher Straße in Ludwigshafen am Rhein. An der Einmündung zur Von-Kieffer-Straße kam die Golf-Fahrerin an der Rot zeigenden Ampel zum Stehen. Aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes musste der 63-Jährige eine Vollbremsung einleiten, wodurch er die Kontrolle über seinen Roller verlor. In der Folge stürzte er zu Boden und der Roller schlitterte gegen den Golf. Hierbei zog sich der 63-Jährige Verletzungen am Brustkorb, dem Becken und den Händen zu und musste durch den hinzugezogenen Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Die Golf-Fahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 6.000EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell