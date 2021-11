Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: PKW in Böschung abgerutscht

Bernkastel-Kues (ots)

Am 30.11.2021 wurde gegen 00:35 Uhr durch einen Zeugen ein PKW gemeldet, welcher oberhalb des Tunnelausgangs (moselseitig) in unwegsamen Gelände vom unbefestigten Weg abgerutscht sei. Der 35jährige ortsunkundige Fahrzeugführer erklärte den eingesetzten Beamten, dass er sich "verfahren" habe. Da nicht auszuschließen war, dass der PKW weiter in Richtung Mosel den Hang hinunterrutscht, wurde die Feuerwehr zwecks Absicherung und Bergung alarmiert. Das Fahrzeug konnte durch die FFW mittels Seilwinde geborgen werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Bernkastel und Kues, der stellvertretende Wehrleiter der Verbandsgemeinde und die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.

