Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Jugendlicher beleidigt Polizisten

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, dem 14.04.2022, gegen 10:10 Uhr, kam eine Polizeistreife mit ihrem Streifenwagen an der Kreuzung Bgm.-Kutterer-Straße zur Bahnhofstraße in Ludwigshafen am Rhein verkehrsbedingt zum Stehen. Einem 16-jährigen Jugendlichen schien das Erblicken der Polizei zu missfallen, was er mittels nonverbaler Gesten zum Ausdruck brachte. Selbst im Beisein seiner verständigten Mutter zeigte er sich weiterhin uneinsichtig. Nun muss er sich wegen Beleidigung von Polizeibeamten verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell