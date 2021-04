Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Polizei findet Betäubungsmittel, Richter ordnet U-Haft an

Wissen (ots)

Am Abend des 24.04.2021 wird der Polizei Betzdorf ein Randalierer in einer Wohnung in der Marktstraße in 57537 Wissen gemeldet. Beim Aufsuchen der genannten Wohnung wird u.a. der polizeibekannte 49-jährige aus der VG Betzdorf in der Wohnung angetroffen, in welcher er sich lediglich als Gast aufhält. Die Beamten bemerken während der Sachverhaltsaufnahme wie der Mann versucht eine kleine Plastiktüte vor ihnen zu verbergen. Bei der Überprüfung des Tütchens finden die Beamten Betäubungsmittel auf. In Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wird die Wohnung daraufhin durchsucht und weitere, nicht geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden, die dem Mann zugeordnet werden können. Der Mann wird vorläufig festgenommen und dem Gewahrsam der Polizeiwache in Betzdorf zugeführt. Nach der Vorführung beim Amtsgericht in Koblenz am 25.04.21 ordnete der zuständige Richter die Untersuchungshaft an.

