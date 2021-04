Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Niederfischbach - Sachbeschädigung an Pkw

Niederfischbach (ots)

Bereits in der Nacht vom 22.04. auf 23.04.21 wurde ein schwarzer Pkw, Toyota in Niederfischbach, in der Konrad-Adenauer-Straße Höhe Hausnummer 97 von unbekannten Tätern beschädigt. Mittels eines spitzen Gegenstandes sind Kratzer in den Lack des Daches eingebracht worden. Die Schadenshöhe dürfte bei ca. 1000 EUR liegen. Hierzu bittet die Polizei Betzdorf um Zeugenhinweise unter Tel: 02741 926-0.

