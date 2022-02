Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1125: Gemarkung Pleidelsheim - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

15.000 Euro Sachschaden und eine leicht verletzte Person sind die Folge eines Verkehrsunfalles, welcher sich am Freitagnachmittag gegen 15:15 Uhr auf der L1125 nahe der Autobahnanschlussstelle Pleidelsheim ereignete. Zum Unfallzeitpunkt befuhr der 60 Jahre alte Fahrzeuglenker eines Fiat Kleinwagens die Landstraße von Murr kommend in Richtung Pleidelsheim. Kurz vor der Anschlussstelle übersieht er den verkehrsbedingt haltenden Mercedes-Benz Kombi eines 42-Jährigen und fährt diesem hinten auf. Aufgrund des Zusammenstoßes erleidet der Mercedes-Fahrer leichte Verletzungen und wurde zur Weiterbehandlung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die drei weiteren Fahrzeuginsassen, darunter zwei Kinder im Alter von zwei und vier Jahren, blieben unverletzt. Durch die Kollision wurde der Fiat so stark beschädigt, dass er von der Unfallstelle abgeschleppt werden musste. Die L1125 musste zur Bergung des Fahrzeuges kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

