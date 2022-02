Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A8

Gemarkung Sindelfingen: VW Passat wird 1000 Meter vor LKW hergeschoben

Ludwigsburg (ots)

Als eine 35-Jährige am Freitag gegen 14:00 Uhr mit ihrem VW Passat von der A831 aus Richtung Stuttgart-Vaihingen kommend auf die A8 in Richtung Karlsruhe wechselt kam es zu einem Verkehrsunfall, bei der eine Person leicht verletzt wird. Die Passat-Fahrerin fährt nach dem Wechsel auf die A8 am Ende des Einfädelungsstreifes auf dem Standstreifen weiter und wechselt anschließend nach links auf den rechten Fahrstreifen der Durchgangsfahrbahn. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß mit dem dort ordnungsgemäß fahrenden Sattelzug eines 27-Jährigen, woraufhin der Pkw um 90 Grad gedreht wird und anschließend etwa einen Kilometer vor dem Sattelzug hergeschoben wird. Die Beteiligten kommen letztlich auf der Verzögerungsspur zum Parkplatz Sommerhofen zum Stehen. Es entsteht Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die 77-jährige Beifahrerin des Pkw zieht sich leichte Verletzungen zu und wird durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg war mit zwei Streifenwagenbesatzungen im Einsatz. Außerdem befand sich das THW zur Absicherung der Unfallstelle im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell