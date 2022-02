Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen

B10: Verkehrsunfall mit Sachschaden aufgrund gesundheitlicher Fahruntüchtigkeit

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag befuhr der 72-jährige Lenker eines VW Caddy gegen 18:15 Uhr die Bundestraße B10 von Stuttgart kommend in Fahrtrichtung Pforzheim und erregte bereits hier bei verschiedenen Verkehrsteilnehmern Aufmerksamkeit, da er auffällig und häufig die Spuren wechselte. Vor der Anschlussstelle Zuffenhausen zur A81 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei eine Leitbake. Im weiteren Verlauf fuhr der Unfallverursacher gegen einen, an der B10 ordnungsgemäß geparkten, VW Polo und kam zum Stehen. Erste Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, dass beim Fahrer offenbar gesundheitliche Probleme vorlagen und damit einhergehend eine Fahruntüchtigkeit unfallursächlich waren. Bei den Unfällen wurden keine Personen verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro. Der Unfallverursacher kam zur weiteren Überprüfung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell