Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Diebstahl von Kupferkabel

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter haben in Sassenberg Kupferkabel gestohlen und sind damit geflüchtet.

Der oder die Täter haben sich zwischen Freitag (11.02.2022, 17.00 Uhr) und Montag (14.02.2022, 07.15 Uhr) Zugang zu einem Firmengelände an der Gröblinger Straße verschafft. Hier trennten sie Kupferkabel ab und stahlen rund 200 Meter davon. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise zum Verbleib des Kupfers oder zu den Tätern bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell