Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Vermutlich roter Seat Ibiza am Unfall beteiligt

Warendorf (ots)

An einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstag, 12.2.2022, zwischen 18.10 Uhr und 22.30 Uhr an der Straße Klingenhagen in Sassenberg ereignet hat, war vermutlich ein roter Seat Ibiza beteiligt. Eine Autobesitzerin stellte bei ihrer Rückkehr zum grauen VW Touran einen Streifschaden an der linken Fahrzeugseite fest. Der Pkw stand am Fahrbahnrand kurz vor dem Kreisverkehr. Am Unfallort fanden Polizisten Fahrzeugteile, die vom Unfallfahrzeug stammen dürften. Darunter ein Spiegelgehäuse und ein Blinkerglas. Die Überprüfung der aufgefundenen Teile ergab, dass diese von einem Seat Ibiza stammen dürften. Des Weiteren sicherten die Einsatzkräfte noch roten Fremdlack an dem beschädigten VW. Wer hat den Unfall beobachtet? Wem ist ein beschädigter roter Seat Ibiza aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell