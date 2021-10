Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Unter Alkoholeinfluss hinterm Steuer

Landau (ots)

2,4 Promille ergab der Atemalkoholtest eines 56-jährigen Autofahrers bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag in Landau. Ein Zeuge hatte die auffällige Fahrweise des 56-Jährigen beobachtet und die Polizei verständigte. Der Fahrer soll in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein und mehrere rote Ampeln missachtet haben. Auf den 56-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell