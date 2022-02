Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde, verletzter Radfahrer

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 13.02.2022, um 14:45 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich Vellerner Straße/Ennigerloher Straße in Oelde ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Beckum befuhr mit seinem Mazda die Vellerner Straße in Richtung Ennigerloher Straße. Beim Einbiegen nach rechts auf die Ennigerloher Straße stieß der Pkw mit einem von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten Radfahrer zusammen. Der 74-jährige Oelder war mit seinem Pedelec auf dem dort in Richtung Ennigerloh linksseitig verlaufenden Radweg unterwegs. Durch den Zusammenstoß stürzte der Oelder. Er zog sich dabei Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wurde auf in Höhe von 1750 Euro geschätzt.

