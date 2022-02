Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unfall im Bereich einer Parkplatzzufahrt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 11.2.2022, 18.35 Uhr ereignete sich ein Unfall in Höhe der Zufahrt eines Parkplatzes an der Warendorfer Straße in Ahlen. Ein 53-Jähriger wollte mit seinem Pkw den Supermarktparkplatz verlassen und bog auf die Warendorfer Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 31-Jährigen aus Marl, die in diesem Moment die Zufahrt passierte. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführer verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An den Autos entstand ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell